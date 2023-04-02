مستشار "مزيف" للسوداني يعيق بناء مستشفى و"حُفرة" تنهي حياة شاب في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدران محليان، مساء الأحد، بتوقف مشروع لبناء مستشفى في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، بسبب ما يسمى بـ"النهوة العشائرية"، فيما لقي شاب مصرعه جراء حادث سير بفعل حفرة في أحد شوارع مدينة تكريت ضمن محافظة صلاح الدين.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "إحدى الشركات المختصة والمُحال عليها بناء مستشفى سعة 24 سريراً وعلى مساحة 5 دونم بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، غادرت موقع العمل بسبب نهوة عشائرية تعرضت لها".

وأضاف المصدر، أن "الشركة تعرضت لنهوة عشائرية على يد أحد الوجوه العشائرية، الذي ادعى عمله مستشاراً لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ما اضطرها لمغادرة موقع العمل، بعدما رفضت دفع مبلغ 15 مليون دينار عراقي، لأجل مواصلة العمل في المشروع".

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر آخر الوكالة، أن "شاباً يقود مركبة صغيرة لقي مصرعه بعد تعثر عجلته في حفرة في شارع وانقلابها بأطراف مدينة تكريت".

وذكر المصدر، أن "جثة الشاب نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتعاني أغلب مناطق صلاح الدين من رداءة مشاريع الطرق وانهيارها بعد فترة وجيزة من إنجازها بسبب الفساد وغياب الرقابة اللازمة.