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دعوة لتغيير اسم محافظة ذي قار.. "سنكون عالميين"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-17T18:58:58+0000
دعوة لتغيير اسم محافظة ذي قار.. "سنكون عالميين"

شفق نيوز/ دعا مستشار محافظ ذي قار لشؤون الاثار عامر عبدالرزاق، اليوم الثلاثاء، لتغيير اسم المحافظة الحالي إلى "أور"، مشيرا الى أن ذلك سيدخلها الى "العالمية".

وقال عبد الرزاق في مقطع فيديو مصور نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتابعته وكالة شفق نيوز، "أحبتي، ربما الموضوع ليس سهلاً وأتعرض به لكثير من الضغط، لكن صدقوني علينا التحرك لتغيير أسم محافظة ذي قار، ونضع أسماً آخراً يكون له تأثيراً لتسويقها إعلامياً وسياحياً"، مشدداً على أن "محافظتنا تستحق ان تكون مدينة عالمية لما تمتلكه من خزين أثري مهم معروف عالمياً".

وأضاف، أن "اسم المحافظة الحالي يمتاز بالصعوبة كثيراً، وغير معروف كمدينة الناصرية، إذ أن غالبية العراقيين يعرفون الناصرية اكثر من ذي قار، كما أن محافل الاثار العالمية عندما يسألونا عن اماكن تواجدنا نبلغهم من ذي قار، فيصدمون بعدم معرفتهم باسم المدينة".

وتابع،" ولكن عندما نبلغهم نحن من اور او سومر فيفرحون كثيراً"، مشيراً إلى ان "العالم بات قرية صغيرة، وعندما نضع اسم (أور) كأسم محافظة، سنكون عالميين بكل ما للكلمة من معنى ".

وسميت محافظة "ذي قار" نسبة لمعركة ذي قار الشهيرة بين الفرس والعرب قبل الإسلام التي وقعت فيها، ويُقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة وهم ذو غالبية شيعية إضافة إلى أقليات من السنة والصابئة، كما تضم العديد من القبائل العربية من البدو والحضر إضافة إلى تواجد عرب الاهوار في منطقة الأهوار.

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