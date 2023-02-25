مستشار للسوداني يتحدث عن تحويل بغداد لورشة عمل كبيرة: تحملوا الزحام وازعاجات الطرق

شفق نيوز / كشف فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تفاصيل تحويل العاصمة بغداد الى ورشة عمل كبرى لأكثر من 150 مشروعاً، وفيما بيّن أن مشروع مترو بغداد سيكون أبرزها، دعا المواطنين الى "تحمل ازعاجات الطريق والزحام" وصولا الى الحلول الجذرية.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، "قريباً سيتم تنفيذ مشروع كبير بإشراف السوداني وهو يهدف الى تحويل العاصمة بغداد الى ورشة عمل كبرى لأكثر من 150 مشروعاً لأمانة بغداد وعشرات المشاريع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة".

وأضاف الشمري أن "المشاريع تتضمن اعادة تأهيل واكساء وتوسيع وتأثيث الطرق واقامة مجسرات وانفاق وجسور عابرة للأنهر وخطوط سريعة ومربعات سكنية جديدة ومشاريع ماء ومجاري وكهرباء ومداخل العاصمة التي تم البدء بالتنفيذ فيها فضلاً عن سريان إجراءات مشروع مترو بغداد بشكل عملي على أمل الانتهاء من المتطلبات سريعاً".

وختم مستشار رئيس الوزراء العراقي قوله برسالة للمواطنين أنه "لنتضامن مع بعضنا البعض ونتحمل ازعاجات الطريق والزحام املاً بالحلول الجذرية بعيداً عن الترقيع".

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كشف، في 23 شباط الجاري، عن إطلاق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في العاصمة بغداد، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت، مساء اليوم، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد".

ونقل البيان عن السوداني قوله أن "المشاريع تتكون من أربع مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى المباشرة بسبعين مشروعاً للتطوير وإكساء الشوارع، بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، وفي المرحلة الثانية، هناك 35 مشروعاً للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة إلى النقل العام والسكن".

وأشار إلى أنه "سيتم في المرحلة الثالثة، المباشرة بستة وعشرين مشروعاً لقطاع الصرف الصحي، و33 مشروعاً للماء الصالح للشرب، أما المرحلة الرابعة فتتضمن 9 مشاريع لزيادة المساحات الخضراء، وتأهيل المشاتل وإدارة النفايات، فضلاً عن المضي بإنجاز مشاريع تُعنى بالثقافة والجمال والهُوية التراثية، منها إعادة إحياء شارع الرشيد، والمركز التاريخي لمدينة بغداد وتأهيل المتحف البغدادي، والحفاظ على البيوت التراثية".