مستشار حكومي: انهيار البنية التعليمية بسبب الحروب يعيق التحول الرقمي

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للتحول الرقمي حسن الخطيب، يوم الخميس، أن تقدم العراق رقمياً يواجه عوائق جوهرية تتعلق ببنية الدولة والإدارة.

وقال الخطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد لا تزال تدفع ثمن 45 عاماً من الحروب والحصار، الذي أدى إلى انهيار البنية التعليمية وارتفاع مستويات الجهل والفقر".

وأضاف أن "المواطن العراقي انشغل بتأمين لقمة العيش فيما تراجع الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا إلى مستويات متدنية"، موضحا أن "غياب الكفاءات المؤهلة في مواقع صنع القرار، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح".

واستطرد أن "العديد من المسؤولين يتولون مناصب حساسة دون امتلاك الخبرة اللازمة لإدارتها"، مضيفا أن "العديد من مشاريع نفذت من قبل جهات غير مؤهلة، وبكلف مالية مبالغ فيها".

وأشار إلى أن "المشروع الذي يفترض أن ينجز بقيمة معينه يتم تنفيذه بثلاثة أضعاف تكلفته، ما يعكس حجم الفساد الذي يعرقل الإصلاح الحقيقي".

وكان الخطيب، سبق وأن أقر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن نسبة الرقمنة في العراق لا تتجاوز 1%، بسبب الافتقار إلى الكفاءات المطلوبة في خلق نظام رقمي متكامل.

ويحث خبراء في الشأن الاقتصادي على ضرورة الانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية واستخدامها في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواكبة التحول الرقمي في العالم.