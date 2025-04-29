مستشار السوداني: مبادرة "ريادة" وفرت 23 ألف فرصة عمل

شفق نيوز/ أعلن مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة "ريادة"، حسين فلامرز، يوم الثلاثاء، أن المسجلين على مبادرة "ريادة" وصل إلى قرابة نصف مليون شخص، فيما تمكن 10 آلاف منهم اجتياز جميع المراحل وتأسيس فرص عمل لهم وللآخرين، بأعداد بلغت 23 ألف فرصة عمل.

وقال فلامرز، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة (ريادة) أطلقها رئيس الوزراء في الرابع من آذار عام 2023، وكان الهدف منها تمكين الشباب الجاهز لسوق العمل من خلال تطبيق إلكتروني متاح للجميع، يتم من خلاله التسجيل ويشارك المسجل في أقرب مركز تدريبي له".

وأوضح، أن "المبادرة تتضمن عدة مراحل، منها التسجيل الإلكتروني، والتدريب الحضوري، والفحص الإلكتروني، حيث هناك استمارة (أون لاين) ينبغي أن ينجح فيها الطالب أولاً لكي يحق له التقدم لطلب التمويل الذي يكون من مصرفي الرشيد والرافدين، وباعتباره قرضاً من مصارف، فهو بحاجة إلى كفيل يضمن عودة القرض إلى المصرف، لأن بعض الشباب يتلكأ في سداد القرض أو ربما لا يدفع، وفي هذه الحالة يتم قطع مبلغ القرض من راتب الكفيل".

وأكد، أن "الحكومة تسعى إلى تحقيق حلم الشباب والعمل الذي يريده في القطاع الخاص بعيداً عن الوظيفة الحكومية، ووصلت الأعداد المسجلة قرابة نصف مليون شخص ذكور وإناث لحد الآن، ومن خضع للتدريب منهم 80 ألفاً، أما من أكمل التدريب منهم فهم 40 ألف فقط، ومنهم 25 ألف نجح في التدريب، ومن هؤلاء 10 آلاف شخص اقترضوا من المصارف، ووفروا 23 ألف فرصة عمل، حيث تمكن هؤلاء من تأسيس فرص عمل كما وفروا فرص عمل للآخرين".