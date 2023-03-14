مستشار السوداني لمحافظات الوسط والجنوب: انتظروا ما سيحدث

شفق نيوز/ قال فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن محافظات الوسط والجنوب العراقي ستكون على موعد "ثورة أعمار"، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة والتي قاربت من 200 تريليون دينار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن مشاريع السكن ستكون من أولويات الحكومة الحالية، وستعمل على بناء مدن متكاملة جديدة".

وبين ان "هذا التوجه سوف يوفر مجال عمل لأكثر من 38 مهنة في البلاد والآلاف من فرص العمل، كما ان تأسيس صندوق لانصاف المحافظات الأكثر فقراً سيحدث طفرات تدريجية في المستوى المعيشي، وهذا ما سوف يلمسه المواطن قريباً جداً".