مستشار السوداني: الموازنة الثلاثية أتاحت صرف منحة الفنانين والأدباء

شفق نيوز- بغداد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، ان وزارة المالية يمكنها صرف منحة الفنانين والادباء والصحفيين للعام المقبل، وفق قانون الموازنة الثلاثية المقرة عام 2023.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "قانون رقم 13 لعام 2023، الذي اقرت بموجبه الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، يتميز بالمرونة، ويتم من خلاله صرف رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الخدمية وغيرذلك من النفقات العامة".

وأضاف: نأمل ان تستخدم وزارة المالية هذه المرونة بشكل صحيح وقانوني لتنفيذ اغلب البنود، بدون إثارة اي ضجة اوحساسية".

ويستلم الأدباء والفنانين والصحفيين، منحة سنوية، تمول بناء على الانتساب للنقابات والاتحادات المشمولة بها، وهي بمبلغ لا يتجاوز الـ 700 دولار سنويا.