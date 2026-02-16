مستشارة السوداني تحذر من خطر يهدد "فقراء الانتخابات"

شفق نيوز- بغداد

حذرت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الرعاية الاجتماعية سناء الموسوي، اليوم الاثنين، من خطر يهدد برامج الرعاية الاجتماعية في العراق، مشددة على ضرورة دعم هذه الشريحة.

وقالت الموسوي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطراً على برامج الرعاية الاجتماعية بسبب الانسداد السياسي"، مبينة أن هذه البرامج تهدف إلى دعم استقرار المجتمع وتعزيز أوضاع الفئات الهشة ومساعدتها على مصاعب الحياة واندماجها في دورة العمل والإنتاج.

وأضافت أن "الفئات الفقيرة والهشة هي التي صنعت المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فإن القوى السياسية تتحمل مسؤولية مضاعفة تجاهها".

وتظهر بيانات رسمية لوزارة العمل أن مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية في العراق تبلغ نحو 6 تريليونات دينار سنوياً، بإنفاق يقارب 450–470 مليار دينار شهرياً على رواتب المستفيدين.

ويشمل البرنامج نحو 7.5 إلى 7.6 ملايين شخص، ما يجعله من أكبر بنود الإنفاق الاجتماعي ضمن الموازنة التشغيلية للدولة.