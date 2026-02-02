مستخدمة وشاحها.. انتحار مراهقة "شنقاً" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بانتحار فتاة مراهقة لأسباب غير معروفة في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة من مواليد 2010 في مرحلة الدراسة الثانوية، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة وشاح (شال) داخل دارها في منطقة أم الكرفس بأطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

ولفت إلى أن "أسباب الانتحار ما تزال غير معلومة، وكانت مفاجئة وفقاً لعائلتها"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته".