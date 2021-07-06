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مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-06T13:38:17+0000
مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة طفل داخل مسبح أهلي في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "فتى دون الـ14 عاما عمره توفي داخل مسبح اهلي يطلق عليه (فور سيزون) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب عدم وجود فرق إنفاذ داخل المسبح"، لافتا إلى أن " المسبح الأهلي يعود لأحد الشخصيات الرفيعة بالمحافظة".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت المسبح، وقامت بإغلاقه مؤقتا لحين اكمال التحقيقات، فيما نقلت جثة الطفل إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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