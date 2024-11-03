مساء حزين على عائلة سماوية.. غرق أب وأولاده وابن شقيقه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حادثة مروعة أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أباً وأولاده الاثنين ورابعهم ابن شقيقه لقوا حتفهم غرقاً في أحد الأنهر أثناء عملهم على مضخة مياه لسقي المزروعات ما أدى إلى انزلاقهم في النهر وغرقهم أربعتهم، في قرية جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بانتشال الجثث الأربع من النهر وإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".