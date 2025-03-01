مساء اليوم.. 8 محافظات على موعد مع الأمطار

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق العطية، يوم السبت، هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة في إقليم كوردستان وبعض المحافظات الغربية والجنوبية.

وقال العطية في منشور له على الفيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك فرصة لهطول زخات مطر خفيفة خلال الساعات المقبلة، في نينوى ودهوك وشمال الأنبار وأربيل والسليمانية، وغرب مدن البصرة والسماوة وصلاح الدين".

وأضاف أن "الأمطار ستتوقف يومي الأحد والإثنين، على أن تبدأ حالة جوية ممطرة يوم الثلاثاء المقبل".