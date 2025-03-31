مساء اليوم.. مجلس ذي قار يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة ذي قار، بأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة مساء اليوم اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة المياه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ذي قار يعقد جلسة طارئة في الساعة التاسعة من مساء اليوم، في قاعة المجلس لمناقشة الأزمة المائية في المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة".

وأضاف أن "المجلس سيستضيف مدير ماء ذي قار، وكذلك مدير الموارد المائية في المحافظة وكذلك مدير صيانة المشاريع المائية ومدير كري الأنهر".

وقد أكد قائممقام قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، عباس فاضل، يوم أمس لوكالة شفق نيوز، أن القضاء يعاني من شحة مائية قاتلة، مطالباً الجهات المركزية في بغداد بالتدخل العاجل لإنقاذ القضاء من "أزمة خانقة" تهدد حياة السكان وتدفعهم للهجرة.