مسالك الزائرين تلغي أوامر الوزير.. خارطة بشوارع بغداد المقطوعة حتى الثلاثاء

شفق نيوز/ في الوقت الذي تشهد شوارع العاصمة بغداد اكتضاضاً سكانياً ضمن إحياء طقوس الذكرى السنوية لذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، وإقبال المواطنين على إحياء تلك الزيارة من أغلب المحافظات العراقية، شهدت تلك الشوارع خارطة قطوعات لتأمين مراسم الزيارة، رغم توجيه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بمنع قطع أي شارع في العاصمة والاعتماد على الجهد الاستخباراتي.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن موقف القطوعات في شوارع بغداد أيام الزيارة الرجبية، شملت قطع من مجسر المظفر باتجاه ساحة بيروت جانب واحد، وقطع من بيروت باتجاه تقاطع تقاطع الصخرة وتقاطع باب المعظم وصولا إلى ساحة الموال، والقطع الآخر من تقاطع مول النخيل باتجاه بيروت أيضا مقطوع باتجاه واحد، وأيضاً شارع المشاتل في الاعظمية مقطوع باتجاه ساحة عنتر وصولا الى جسر الأئمة".

ولفت المصدر إلى أن "الطرق المغلقة ضمن محور الصرافية شملت القطع من مجسر باب المعظم باتجاه تقاطع كلية الفنون الجميلة، ومن مجسر الفنون الجميلة من صعدة الجسر باتجاه تقاطع الصرافية، ومن تقاطع الفنون الجميلة أسفل الجسر باتجاه تقاطع الصرافية، ومن تقاطع الصرافية باتجاه جسر الصرافية باتجاه الكرخ مقطوع، في حين شمل القطع أيضاً ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة داخل".

وبيّن المصدر أن "القطوعات ضمن الشوارع المذكورة ستستمر إلى يوم الزيارة وحتى انتهاء مراسيمها يوم الثلاثاء المقبل".

وباشرت القوات الامنية، يوم السبت، بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ضمن الخطة المعدة الخاصة بوفاة الإمام موسى بن جعفر الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية.

في الوقت ذاته، كان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قد وجّه في وقت سابق من يوم السبت من الأسبوع الماضي، بعدم قطع الطرقات خلال ذكرى إحياء وفاة الإمام الكاظم، وتكثيف الجهود خاصة الاستخباري في أيام الزيارة بالعاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري أكد على انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة"، موجهاً بـ"عدم قطع أي طريق والعمل على تنفيذ الخطة الخاصة بهذه الذكرى في جانبي الكرخ والرصافة".

وشدد وزير الداخلية على تكثيف الجهد الاستخباري من خلال خلية تجمع كل الأقسام الاستخبارية العاملة ضمن بغداد.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.