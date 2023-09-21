مسافرون من المحافظات يشكون العناء الى بغداد للحصول على الدولار

شفق نيوز/ طالب مسافرون من سكان المحافظات العراقية، اليوم الخميس، البنك المركزي العراقي بفتح منافذ لبيع الدولار بالسعر الرسمي في محافظاتهم، بدلا من عناء الرحلة الى العاصمة بغداد.

وقال فيصل أحمد (مسافر من النجف)، لوكالة شفق نيوز اننا "نحتاج للدولار بالسعر الرسمي عند السفر، وخاصة أن تكاليف العلاج الخاص بي عالية جدا"، مبينا ان "بيع الدولار يقتصر على فروع المصارف ببغداد ومطار بغداد في حين يخلو مطار النجف منها".

واضاف ان "فتح منفذ لبيع للدولار في مطار النجف سيجنبنا السفر عن طريق مطار بغداد وخاصة بعد المسافة والحالة المرضية التي اعاني منها او سأكون مضطرا لشراء الدولار من السوق السوداء".

فيما يقول المواطن علي حازم (من كركوك)، لوكالة شفق نيوز، إن "شركات الصرافة التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي قليلة جدا في المحافظات، ولذلك نجد الزخم الكبير عليها، في حين لا نجد أفرع المصارف الحكومية تمارس هذا النشاط التجاري".

في حين طالب، ابو محمد (مسافر من البصرة) البنك المركزي والحكومة بفتح منافذ اكثر، مشددا خلال حديثه الى وكالة شفق نيوز، ضرورة أن تعطى كل المصارف بتخصيص حصة لتقليل الزخم الحاصل وبنفس الوقت سيقلل من ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء.

ويمنح المسافر العراقي الى دول حددها البنك المركزي 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان .

وارتفع الدولار امام الدينار العراقي ليبلغ 156 الف دينار بالسوق الموازي في حين يكون السعر الرسمي 132 الف دينار.

وفروع مصرف الرافدين في بغداد المشمولة بايداع الدينار واستلام الدولار من مطار بغداد وهي ( المعرفة - الخضراء - ساحة الفردوس - المشتل - باب المعظم - القدس - الفرع الرئيسي - الامانة العامة لمجلس الوزراء - شارع المحيط - السنك - الحي العربي - حي العامل - براثا - شارع فلسطين )