شفق نيوز/ كشفت النائبة عن ديالى نورس محمود العيسى، يوم الأربعاء، عن مساع نيابية لإحياء تشكيل "بنات العراق" ضمن المنظومة الأمنية.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، إن "بنات العراق قدمن طلباً رسمياً لإحياء التشكيل وانصافهن بعد هيكلة التشكيل وتشتت حقوقه منذ عام 2012 وحتى الآن"، مشيرة إلى "مفاتحة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لحسم ملف التشكيل واعادته للمنظومة الأمنية وانصاف حقوقه المهملة منذ سنوات".

وأكدت العيسى، أن "وزير الداخلية سيلتقي بممثلات بنات العراق للاتفاق على آلية أحياء التشكيل وتنظيمه من جديد".

وبينت العيسى أن "تشكيل بنات العراق يضم حاليا 160 منتسبة من إجمالي نحو 300 منتسبة"، لافتة إلى أن "نحو نصف التشكيل تركن العمل لظروف مختلفة أو اتجهن لتعيينات جديدة".

وكشفت النائبة عن "خطوات لإدراج ملف بنات العراق ضمن موازنة العام الحالي ما يتطلب 20 توقيعاً نيابياً فأكثر"، داعية إلى "إنصاف بنات العراق لما قدمنه من تضحيات في حماية المؤسسات الحكومية والعامة وملاحقة الانتحاريات آنذاك إلى جانب حمايتهن من استغلال ضعاف النفوس بسبب ظروفهن المعيشية".

و"بنات العراق" تنظيم عسكري جميع عناصره من النساء بدأت نواة تشكيله في محافظة ديالى أواخر عام 2007، حيث تصاعدت تفجيرات من تنفيذ نسوة جندهن تنظيم القاعدة، حسب السلطات، الأمر الذي دعا إلى التفكير لمواجته عبر إنشاء تشكيل من النساء أطلق عليه فيما بعد "بنات العراق" على غرار تنظيم مجالس الصحوات.