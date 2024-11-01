مزيد من الأمطار ترافقها سحابة ركامية عملاقة وسط العراق

شفق نيوز/ أفاد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، ان تتواصل تساقط الأمطار وان يكون بعضها غزير في مناطق وسط العراق واقل منها في الشمال والوسط على ان تتحسن الفرص في الساعات المقبلة.

وكتب عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا، إن سحب البرق والرعد تملأ اجوائنا مع أول حالات الشتاء.

وأضاف أنه تتواجد سحابة ركامية عملاقة في أجواء صلاح الدين يصاحبها هطول غزير مع حبات من البرد ورياح هابطة، مبينا أن درجة حرارة قمة السحابة وصلت الى 61 درجة تحت الصفر يعني بارتفاع 14 كم في السماء.

كما أشار عطية الى مزيد من الهطول قادم اليوم على مدن وسط البلاد ، وأقل منه على مدن الجنوب والشمال التي تعاني الاولى من ابتعاد التبريد العلوي، والثانية من ضعف المنخفض السطحي حاليا تتحسن لاحقا.