مزج بين التراث والحداثة.. البصرة تحتضن معرضا لأعمال يدوية نسائية

شفق نيوز/ أُقيم في قصر الثقافة والفنون بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم السبت، المعرض الأول لعدد من مبدعات العراق في فن الحرف اليدوية.

وأُقيم المعرض تحت شعار (بين التراث والإرادة والأبداع يكتمل الجمال) ، وضم أعمال لسيدات أبدعن في إعادة وأحياء التراث الجميل.

وقال مدير قصر الثقافة والفنون عبد الحق المظفر، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر، "أرتأينا أن نعمل معرضا للحرف اليدوية والتي تمتاز بالتراث والحداثة، حيث ضم المعرض فنون الفخار والحياكة والزخرفة ومواد التجميل الطبيعية الخالية من المواد الحافظة".

واوضح المظفر، أن "الغاية من المعرض هو الفن والمردود المالي فبدلا من جلوس المرأة في منزلها وعدم قدرتها على إيجاد فرصة عمل تمكنها من استغلال وتنمية مواهبها وأيضا تمكنها ماديا لتجنب ظروف الحياة الصعبة".

وضم المعرض ايضا معرضا للنباتات الطبيعية بعد اضافة الديكورات البسيطة والغرض من ذلك هو إعطاء الطاقة الإيجابية وكذلك اضفاء جو جميل في المنزل ابدعت فيه وسن اسماعيل عبد الله.

فيما قدمت ود محمد مشروعها لمنتجات التجميل الطبيعية الخالية من المواد الحافظة ومختلف الزيوت واستخداماتها المختلفة.

وابدعت فاطمة جواد في الحياكة وتوضيف خيوطها في نسج الكثير من المنسوجات والمفروشات المستخدمة منزليا.

وتخصصت عهود عبد النبي العيداني في اكسسواراتها الجميلة.