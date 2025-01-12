مزارع المهناوية في الديوانية تتلون بـ"الأخضر" ومعاناة مزارعيها (صور)

شفق نيوز/ تلونت أرض المهناوية في محافظة الديوانية، باللون الأخضر، بسبب محاصيل القمح "الحنطة" المزروعة فيها على امتداد عشرات الدوانم الزراعية.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، في مزارع المهناوية، توثق جمال المساحات المزروعة بمحاصيل الحنطة، التي لم تخلو كذلك من معاناة المزارعين الذين يزرعون تلك الأراضي في فصل الشتاء ويتحملون برودة الطقس.

والتقطت شفق نيوز، صوراً جوية تظهر مزارع محصول القمح الشتوي بمناطق شاسعة في قضاء المهناوية، ويظهر مزارع من أهالي القضاء وهو يمتطي حصانا ويهرول في المزارع.