مزارعو نينوى يهددون بتظاهرات بسبب مستحقات الحنطة وأزمة المياه

شفق نيوز- نينوى

هدّد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في نينوى، عبد الحميد الراشدي، يوم الأربعاء، بتنظيم تظاهرات سلمية في حال لم تستجب الوزارات المعنية لمطالب الفلاحين.

وقال الراشدي، خلال مؤتمر صحفي عقد في الموصل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المزارعين ضحوا كثيراً في سبيل استمرار العملية الزراعية، لكنهم اليوم، يواجهون أزمة مركبة أثّرت على حياتهم المعيشية، أبرزها تأخر صرف مستحقات الحنطة لموسم 2024 – 2025"، داعياً وزارتي المالية والتجارة إلى "الإسراع بدفعها وبشكل كامل".

وأضاف أن "الأزمة المائية تمثل خطراً استراتيجياً على مستقبل الزراعة في نينوى، ما يستدعي من وزارة الموارد المائية إعداد دراسة شاملة وعاجلة لمعالجة شح المياه وتقليل الاعتماد على الإطلاقات التركية، إلى جانب تفعيل العيون المحلية والخزانات".

كما أشار الراشدي، إلى "ضرورة إعادة النظر بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي بما يضمن استمرار زراعة الحنطة والمحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إعفاء المزارعين من الديون المتراكمة وتقديم تسهيلات مصرفية عاجلة"، مستطرداً بالقول: "إذا لم تنفذ هذه المطالب قريباً، سنضطر إلى النزول للشارع وتنظيم مظاهرات سلمية لحماية حقوق المزارعين ومصير القطاع الزراعي".

وسبق أن نظّم عدد من مزارعي ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، الشهر الماضي، وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولات إعادة فرض رسوم وصفوها بـ "الإتاوات غير القانونية" على منتجاتهم الزراعية، مؤكدين تعرضهم لضغوط من قبل مستثمر علوة مدعوم من جهات متنفذة.