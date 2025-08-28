مزارعو نينوى يشكون منعهم من ماء دجلة ويواجهون "التصحر والمستورد"

شفق نيوز- نينوى

أعرب مزارعون في محافظة نينوى، يوم الخميس، عن استيائهم من قرارات وزارة الموارد المائية التي منعتهم من سقي أراضيهم عبر نهر دجلة أو حتى عبر الآبار، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد مستقبل محاصيلهم وتزيد من معاناتهم.

ويقول المزارع أبو أحمد، لوكالة شفق نيوز: "نزرع البطاطا والتفاح والخضروات المختلفة، لكن الأسواق راكدة والمنتج المحلي لا يجد من يشتريه، فيما تقف الموارد المائية حائلاً دون سقي أراضينا، رغم أن عوائلنا تعتمد كلياً على هذه المزارع".

فيما يشير المزارع أبو علي، إلى أن "الأزمة تتجاوز المنع المباشر للسقي، فهي متصلة أيضاً بانخفاض الإطلاقات المائية من سد الموصل، وتراجع الواردات القادمة من تركيا، إضافة إلى تأثيرات التصحر والتغير المناخي".

ويضيف أبو علي، لوكالة شفق نيوز، إن "دخول المحاصيل المستوردة بأسعار أقل فاقم خسائر الفلاحين، وجعل المنتج المحلي مهدداً بالاندثار".

وتعاني محافظة نينوى بشكل عام منذ سنوات من أزمة مائية خانقة، ناجمة عن قلة الأمطار وتراجع الخزين المائي في سد الموصل، الذي لا يتجاوز حالياً ملياري متر مكعب مقارنة بطاقته الاستيعابية البالغة 11 مليار متر مكعب.

كما أن تقليص الإطلاقات المائية من تركيا زاد من حدة الأزمة، ما أثر على مشاريع الري والزراعة بشكل مباشر.

ووفق تقارير وزارة الموارد المائية، فإن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة أديا إلى تفاقم التصحر، فيما تعجز السياسات الزراعية الحالية عن حماية المنتج المحلي أو تأمين الدعم الكافي للفلاحين، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي في المحافظة والعراق بشكل عام.