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مزارعو قرية في ديالى يعودون لإراضيهم بعد نزوح دام 5 سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-13T12:21:20+0000
مزارعو قرية في ديالى يعودون لإراضيهم بعد نزوح دام 5 سنوات

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في حكومة ديالى المحلية، يوم السبت، بأن المزارعين من أهالي إحدى القرى في قضاء المقدادية، بدأوا يعودون إلى قريتهم بعد الانتهاء من تطهيرها من المخلفات الحربية والمتفجرات.

وقال المسؤول المحلي لوكالة شفق نيوز، إن الجهات الأمنية بدأت بإعادة المزارعين الى أراضيهم في قرية الصخرية شمالي المقدادية، والتي تم تحريرها من داعش عام 2015، إلا أن العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم حالت دون عودتهم طوال هذه المدة.

وأضاف أن عملية اعادة المزارعين بدأت حالياً كمرحلة اولى، وستكون هناك مراحل أخرى في قادم الأيام.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية وافقت على عودة المزارعين بعد اكمال الجهد الهندسي رفع كافة العبوات والالغام من مخلفات داعش ونشر نقاط امنية مرابطة في محيط الاراضي لمنع وقوع اي خروق امنية او استغلال تلك الاراضي لتكون ملاذا لخلايا تنظيم داعش.

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