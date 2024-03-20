مزارعو ذي قار يشكون جفاف الاهوار لدى الأمم المتحدة.. وثائق

شفق نيوز/ قدم اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، تظلماً للأمم المتحدة بسبب الجفاف، مؤكدا أن قرى المحافظة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب شح المياه.

وذكر الاتحاد في مذكرة التظلم، تحصلت عليها، وكالة شفق نيوز، ان "محافظة ذي قار تعرضت لشحة مائية كبيرة في حوضي نهر الفرات ودجلة، حيث ادت هذه الشحة إلى التسبب بـ9 اضرار أبرزها اتساع رقعة التصحر وتلف ما نسبته 70% من المزارع والبساتين".

وأضاف الاتحاد، أن "الشحة المائية أدت لجفاف الاهوار في مدن الجبايش والحمار والفهود وسوق الشيوخ، وهي مناطق محمية طبيعية دونت في سجلات الأمم المتحدة ".

وتابع الاتحاد، أن "الشحة المائية أدت كذلك إلى هجرة العديد من المواطنين وهلاك الثروة الحيوانية وتلف محطات تنقية وتصفية المياه في مناطقنا ".

ودعا الاتحاد الفرعي، في تظلمه،" الأمم المتحدة إلى شموله بالدعم المادي والمعنوي للنهوض بالأعمال المناطة به ".