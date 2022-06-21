سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مزارعو ديالى يعدون لاحتجاجات "واسعة" لعدم ادراج تعويضاتهم ضمن الامن الغذائي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-21T07:23:36+0000
مزارعو ديالى يعدون لاحتجاجات "واسعة" لعدم ادراج تعويضاتهم ضمن الامن الغذائي

شفق نيوز/ كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الاثنين، عن عزم المزراعين تنظيم احتجاجات واعتصامات "واسعة" لعدم ادراج تعويضات الجفاف وإلغاء الخطط الزراعية ضمن قانون "الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية" الذي اقره البرلمان العراقي مؤخراً.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعي ديالى ديالى حرموا من اي تعويض مادي في قانون الامن الغذائي بعد الغاء الخطط الزراعية والجفاف الذي الحق اضرار جسيمة بالقطاع الزراعي والبساتين طيلة الأعوام الثلاث الاخيرة".

واكد التميمي، أن "اتحاد الجمعيات الفلاحية بدأ بحراك شعبي سينطلق في تموز من خلال تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بدفع تعويضات مادية لمزارعي المحافظة"، مشيرا الى ان "اكثر من 10 الاف مزارع تضرروا من الجفاف الى جانب المديونية الكبيرة للشركات الزراعية المحلية والتي طالت نحو 70% من المزارعين بسبب حرمانهم من خطط الزراعة الصيفية والشتوية".

وتعرض المزارعون في ديالى لانتكاسات معيشية جسيمة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بسب الجفاف وشح المياه الى جانب  تأخر دفع مستحقات تسويق الحبوب بسبب الإجراءات الطويلة والمتشعبة بين الوزارات المعنية.

والغت وزارة الزراعة العام الماضي الخطة الشتوية في ديالى بسبب شح الموارد المائية وانعدام الامطار ما سبب ازمة معيشية ومجتمعية واسعة في عموم المحافظة.

related

المحاضرون وبشائر الخير بديالى... تناقض نيابي بشأن شمولهم في قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-06-10 13:07:27
المحاضرون وبشائر الخير بديالى... تناقض نيابي بشأن شمولهم في قانون الأمن الغذائي

ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

Date: 2020-08-03 12:01:20
ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

Date: 2021-06-29 06:35:10
ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

العثور على عشرات القطع الأثرية في محافظة عراقية

Date: 2022-04-05 08:18:56
العثور على عشرات القطع الأثرية في محافظة عراقية

محافظة عراقية تعلن خلوها من السلالة الجديدة لكورونا

Date: 2021-02-20 11:26:53
محافظة عراقية تعلن خلوها من السلالة الجديدة لكورونا

ديالى.. دائرة حكومية تبلغ سكان بلدتين بقطع الكهرباء 3 أيام متتالية

Date: 2022-06-10 18:57:55
ديالى.. دائرة حكومية تبلغ سكان بلدتين بقطع الكهرباء 3 أيام متتالية

حملة رفع التجاوزات في ديالى تتحول إلى وسيلة ابتزاز لذوي الدخل المحدود

Date: 2021-08-26 12:18:38
حملة رفع التجاوزات في ديالى تتحول إلى وسيلة ابتزاز لذوي الدخل المحدود

هزة أرضية تضرب منطقة في ديالى

Date: 2021-12-27 04:34:22
هزة أرضية تضرب منطقة في ديالى