مزارعو ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقات تسويق الحنطة

شفق نيوز/ تظاهر المئات من مزارعي محافظة ديالى وسط بعقوبة احتجاجا على تاخر دفع مستحقات تسويق الحبوب للموسم الحالي بالرغم من تضمينها ضمن قانون الموازنة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد حميد التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "مزارعي ديالى تظاهروا أمام سابلو بعقوبة احتجاجا على تأخر مستحقاتهم عن تسويق القمح للموسم الحالي على الرغم من تضمينها في قانون الموازنة".

واكد التميمي؛ ان "نحو 1% من مزارعي ديالى تسلموا مستحقاتهم على الرغم من إطلاق توزيعها منذ مدة طويلة"، مشيرا إلى أن تأخر دفع المستحقات الحق اضرارا اقتصادية ومعيشية جسيمة بالمزارعين".

واضاف ان "تأخر المستحقات يهدد الخطة الشتوية وتحضيراتها التي تتطلب تجهيزات ومبيدات وبذور الى جانب مديونية المزارعين للمكاتب والشركات الزراعية الاهلية والتي تهدد المزارعين باجراءات قضائية بسبب تأخر دفع الديون المترتبة بذمتهم".

وبين ان "المستحقات تبلغ 91 مليار دينار عراقي ومتوفرة الى جانب 36 مليارا فائض الموازنة للعام الحالي" لافتا الى أن "المالية والجهات المعنية سددت مستحقات بطاقة واحدة أي وصل تسويق، من إجمالي 3816 بطاقة لقضاءي بعقوبة وبلدروز".

وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية وزارة المالية بـ"إطلاق فوري للمستحقات وتفادي كوارث معيشية واقتصادية تلحق بالمزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام مهددا باعتصامات مفتوحة امام مبان وزارتي التجارة والمالية في حال عدم دفع المستحقات".

ويشكو المزارعون في ديالى وعدة محافظات سنويا من تأخر دفع المستحقات بسبب الإجراءات الطويلة والمتشعبة بين الوزارات المعنية.