مزارعو دواجن يقطعون طريق كركوك – أربيل احتجاجا على قرار للجيش العراقي

شفق نيوز – كركوك

أقدم أصحاب مزارع الدواجن والأراضي الزراعية، يوم السبت، على قطع طريق كركوك – أربيل قرب قرية دارمان، المحاذية للسيطرة الرئيسية، احتجاجاً على قيام الجهات الحكومية بإغلاق الطرق الثانوية المؤدية إلى مزارعهم.

وقال أحمد خورشيد، أحد مربي الدواجن، لوكالة شفق نيوز، إن إغلاق الطرق الثانوية من قبل الجيش العراقي أثر بشكل مباشر على حركة أصحاب المزارع ونقل منتجاتهم، متسبباً بخسائر مادية كبيرة، مؤكداً أن هذه الطرق تُعد شرياناً أساسياً لاستمرار عملهم اليومي.

من جانبه، قال سركوت محمد، أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن استمرار إغلاق الطرق أدى إلى تعطيل وصولهم إلى مزارع الدواجن والأراضي الزراعية، ورفع كلفة النقل، فضلاً عن تعرض بعض المنتجات للتلف، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة أو فتح بدائل تضمن انسيابية الحركة دون الإضرار بالوضع الأمني.

بدوره، أشار كامران حسن، وهو محتج آخر، للوكالة، إلى المحتجين أقدموا على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل قرب منطقة دارمان، وإحراق الإطارات، في خطوة احتجاجية للضغط على الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالبهم.

من جانبه، أوضح النائب عن محافظة كركوك مازن غريب، لوكالة شفق نيوز، أنه اطّلع ميدانياً على مطالب أصحاب مزارع الدواجن والأراضي الزراعية، واستمع بشكل مباشر إلى شكاواهم بشأن إغلاق الطرق الثانوية المؤدية إلى مزارعهم.

وبحسب غريب، فإن هذه الإجراءات تسببت بخسائر كبيرة للمزارعين وأثّرت على أرزاقهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة ومتوازنة تراعي المتطلبات الأمنية دون الإضرار بالنشاط الزراعي.

وختم حديثه قائلاً إنه سيتواصل بشكل فوري مع محافظ كركوك وقائد عمليات كركوك والجهات المعنية، لإعادة النظر بقرار إغلاق الطرق أو فتح بدائل مناسبة تضمن انسيابية حركة المزارعين واستمرار عملهم، مضيفاً أن الملف سيكون محل متابعة جدية لحين التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.