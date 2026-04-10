مزارعو المشخاب يترقبون "موسماً واعداً" للقمح مع اكتمال نضج السنابل (صور)

شفق نيوز/ النجف

يشهد قضاء المشخاب في محافظة النجف تطوراً ملحوظاً في نمو محصول القمح، حيث دخلت المساحات المزروعة مرحلة تكوّن السنابل وبدء امتلاء الحبوب، وسط مؤشرات إيجابية تبشر بموسم حصاد وفير.

وفي هذا الصدد، أفاد المزارع "أبو حسنين"، أحد مزارعي القضاء، لوكالة شفق نيوز، بأنه استثمر عشرات الدونمات في زراعة القمح هذا الموسم، مشيراً إلى أن المحاصيل تمر بنمو جيد نتيجة المتابعة المستمرة والظروف المناخية الملائمة.

وأضاف أن هذه المرحلة تعد حاسمة في تحديد جودة الإنتاج وكميته، مما يتطلب عناية دقيقة بإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، تزامناً مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز ميدانياً مراقبة المزارعين لمحاصيلهم، بانتظار انطلاق عمليات الحصاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرى مختصون أن الوفرة المطرية التي شهدتها البلاد في ختام الموسم الحالي قد ساهمت بشكل مباشر في تحسين جودة المحصول، بما يعزز فرص دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة.