مزارعو البصرة يستعرضون انتاجهم من الطماطم: اوقفوا الاستيراد من إيران

شفق نيوز/ تظاهر عدد من المزارعين في قضاء الزبير غربي البصرة، اليوم الجمعة، للمطالبة باستمرار العمل في الروزنامة الزراعية وإغلاق الحدود بوجه الطماطم المستوردة من إيران.

و قال المزارع عباس وحيد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة مطالبة بدعم المزارعين الذين بدأوا بانعاش المحاصيل الزراعية، و العمل على إيقاف المستورد من محصول الطماطم، كون البصرة تنتج يومياً 7500 طن من هذا المحصول و بسعر مدعوم للمستهلك يصل إلى 200 دينار للكيلو الواحد".

من جانبه أوضح المزارع محمد سعيد، ان "تصريحات قسم الانتاج في وزارة الزراعة بشأن الإنتاج في البصرة غير دقيقة ولم تأخذ المعلومات من الجهات الرسمية في المحافظة، و اليوم الحكومة مطالبة بخطة تصدير الطماطم بدل من فتح الحدود و استيرادها و تدمير المزارعين و المحاصيل الزراعية".

و تابع، إن "المزارعين غير مدعومين من الحكومة وكل ما يبذل لإنجاح الزراعة هو من مجهود المزارع فقط بل على العكس تعمل الجهات الحكومية على محاربتنا لمنفعة الدولة المجاورة، ومن غير المعقول، أن يستورد العراق المحاصيل الزراعية وهو بلد النهرين ولديه فائض كبير".

وأكدت وزارة الزارعة في وقت سابق، استقرار أسعار الخضر والفواكه بالتزامن مع متابعة الروزنامة الزراعية لضمان توازن العرض والطلب.