مزارعون يقطعون طريق بغداد - كركوك احتجاجًا على تأخير استلام محاصيلهم.. فيديو

شفق نيوز/ قطع العشرات من المزارعين في ناحية طوز خورماتو، الواقعة جنوبي كركوك، اليوم الخميس، الطريق الدولي الذي يربط بين بغداد والمحافظة ومدن إقليم كوردستان، احتجاجًا على تأخير وزارة التجارة الاتحادية في استلام محاصيلهم الزراعية، لا سيما محصول الحنطة من قبل السايلو.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى (علي قدوري)، لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من الفلاحين تجمعوا وقطعوا الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك عند سايلو ناحية تازة، احتجاجًا على عدم استلام محاصيل الحنطة التي قمنا بتوريدها إليهم منذ عدة أيام"، مضيفا "نحن نواجه مشكلات كبيرة حيث يقف الفلاحون في طوابير أمام السايلو، بينما الموظفون لا يقومون بعملهم في استلام المحصول".

وأضاف قدوري: "مطالبنا بسيطة ومباشرة، وهي أن يتم استلام المحصول من قبل السايلو. وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا، فسنلجأ إلى تصعيد الموقف".

من جانبه، قال المزارع عباس البياتي لوكالة شفق نيوز: "قمنا بقطع الطريق بسبب تعنت موظفي سايلو تازة وعرقلة استلام المحاصيل، إضافة إلى وجود مظاهر المحاباة والواسطة في عملية التسليم وصرف الأجور. لم نعد نرى أي خيار آخر سوى قطع الطريق لتسليط الضوء على مشاكلنا".

وأكد البياتي أن "غدًا هو آخر يوم لاستلام المحصول وفقًا للجدول الزمني المقرر من قبل وزارة التجارة، وهناك آلاف الأطنان من الحبوب تنتظر استلامها من قبل الحكومة".

في المقابل، أوضح مصدر في سايلو الحبوب في كركوك لوكالة شفق نيوز أن "وفدًا من الشركة المختصة ووزارة الزراعة في كركوك سيلتقي بالوفد المتظاهر لمناقشة سبل حل المشاكل المتعلقة بعملية استلام المحاصيل، ووفقًا للخطط الحالية، فإن غدًا هو آخر أيام استلام الحنطة، وتمديد فترة الاستلام يتوقف على قرارات وزارة التجارة".