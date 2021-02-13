مزارعون كورد يقاضون إدارة كركوك لاستعادة اراضيهم من "أعوان التعريب"

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، عن رفع عشرات المزارعين الكورد في اطراف كركوك دعاوى قضائية ضد ادارة المحافظة لاستعادة اراضيهم "المسلوبة" بعد عام 2017.

وقال عضو الاتحاد حسن محمد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعين كورد قدموا دعاوى قضائية ضد محافظ كركوك وبعض الجهات المتعاطفة مع عمليات التعريب والتغيير الديموغرافي"، مبيناً أن هدف تلك الدعاوى "استعادة اراضي سلبها العرب الوافدين من مناطق اخرى بعد احداث تشرين الاول 3017 في مناطق جنوبي قضاء داقوق جنوبي المحافظة".

وبين أحمد أن "محافظة كركوك اعادت العرب الوافدين الذين اغتصبوا اراضي الكورد قبل سقوط النظام السابق مرة اخرى خلال الاعوام الثلاث الاخيرة وبدعم من قبل المتحيزيي" للتعريب من الجهات الامنية والعشائرية".

وأكد أن "الدعاوى قدمتها عشائر سراج داووده وفريق ومنصور ونقي وجنكلاوة الكوردية في قضاء داقوق ضد قبائل عربية من قضاء الدور في صلاح الدين عادت الى داقوق بدعم من محافظ كركوك واستولت على اراضي المزارعين الكورد دون أي رادع او مسوغ قانوني او انساني مستغلين التغييرات السياسية والديموغرافية في كركوك خلال سنوات ما بعد احداث تشرن الاول / اكتوبر 2017".

ومارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديموغرافي وابعاد المكون الكوردي عن اراضيه والاستيلاء عليها لدواع قومية وطائفية امتدت منذ السبعينيات لحين سقوط النظام السابق.

ومازالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الاراضي في كركوك، لم تحسم حتى الان بسبب التأثيرات السياسية والطائفية والمصالح الانتخابية.