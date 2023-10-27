مزارعون جنوبيون يوجهون رسالة إلى السوداني

شفق نيوز / أبدى العديد من مزارعي المثنى، يوم الجمعة، امتعاضهم من قرارات الحكومة المركزية تجاه ملف الزراعة في المحافظة، فيما دعوا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل العاجل.

وذكر ممثل المزارعين في المثنى، حامد ابو رگيعة، لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة الزراعية في المحافظة كانت العام الماضي تبلغ 320 ألف دونم، والعام الحالي تم رفعها بواقع 430 ألف دونم"، لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة قامت بتقليصها لغاية 140 ألف دونم، وتشمل أصحاب المرشات فقط".

وأضاف أن "غالبية المزارعين قدموا للحصول على مرشات زراعية منذ عام 2018 ، ولم يحصلوا عليها لغاية الآن "، مشيرا إلى أن "مزارعي المثنى تم حرمانهم من الزراعة هذا الموسم الا اذا كان المزارع يستخدم التقنيات الحديثة، والدولة لم تسعَ لتجهيزنا بهذا الشيء، فكيف يمكن للفلاح العمل بموجب قرارها"؟

وطالب أبو رگيعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"التدخل العاجل وحل قضيتهم، مع الإشارة إلى أن معظم الفلاحين قاموا بشراء الأسمدة والبذور الزراعية على حسابهم الخاص استعدادا للموسم الزراعي الجديد، حتى تجهيز الوقود لمزارعي البادية تم منعنا من تجهيزهم، ولكن قرارات الحكومة الاتحادية صدمتنا كثيراً ويجب الوقوف معنا لحلها".

وكانت وزارة الموارد المائية والزراعة قد اتفقتا، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.