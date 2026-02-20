مزاد بالملايين.. "حمام القلاب" يحلّق بأسعار قياسية في البصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت غربي البصرة، لم يكن المشهد اعتيادياً، فهناك تجمع العشرات من هواة طيور "حمام القلاب" حول أقفاص اصطفت بعناية، بانتظار لحظة الإعلان عن الأرقام التي قد تصل إلى عشرات الملايين، في هذا المزاد الذي أُقيم في المنطقة الحدودية وعكس حجم الشغف بهذه الهواية التي تضم أكثر من 7 آلاف هاوٍ في البصرة وحدها.

صاحب المزاد، مؤيد القاضي، قال لوكالة شفق نيوز: إن "حمام القلاب يمتاز بمواصفات يمكنه الأداء العالي في الطيران وفي أقسى الظروف"، مضيفاً أن "الطائر المميز يتم اقتناؤه ومزاوجته بطائر آخر مميز أيضاً لأجل مكاثرته، في عملية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على السلالات القوية وتعزيز صفاتها".

وأشار القاضي إلى أن "الهواية لم تعد مجرد تربية تقليدية، بل أصبحت تجارة تباع فيها هذه الطيور بعشرات الملايين، وتجمع آلاف الأشخاص بمختلف الأعمار فهو شغف لا يعرف صغيراً ولا كبيراً، حتى أنه يضم شخصيات معروفة بينها أطباء ومهندسون ومحامون وغيرهم".

من جهته، أوضح دلّال المزاد أبو زينب لوكالة شفق نيوز: أن "الأصناف المميزة تعرف بين هواة الحمام ويصبح لها إسم وتأريخ، والطيور التي ترتبط بسلالة هذه الأصناف تباع بأسعار غالية".

وبيّن أن المزاد شهد مشاركة هواة من دول خليجية بينها الكويت والسعودية"، لافتاً إلى أن "سعر أحد الطيور وصل في هذا المزاد إلى أكثر من 25 مليون دينار، بينما بيعت باقي الطيور بأسعار تراوحت بين 6 إلى 19 مليون دينار، اشتراها عراقيون وخليجيون".

بدوره، قال الدلال الكويتي أبو عبد الله لوكالة شفق نيوز: أن "بعض الطيور وصلت أسعارها إلى 150 مليون دينار عراقي، أو ثلاثين ألف دينار كويتي، وهذا الأمر طبيعي جداً في هذا المجال فالمربي يخطط إلى فائدة كبيرة تعود له بأموال أكثر في حال نجح بتربية الطائر ومكاثرته وبيع فراخه أو الطيور في سلالته".

وأكد أن "هذه الهواية موجودة في أغلب دول العالم ولها روادها، ونحن في الخليج جاءتنا من العراق كون البلد يضم أفضل أنواع الطيور وأقدم الهواة والمربين"، مشيراً إلى أن "هذه الهواية أصبحت رابطاً قوياً بيننا وبين إخواننا في البصرة، إذ نجتمع على الود والمحبة قبل أي اعتبار آخر".

وطالب الهواة بأن تنظم الحكومة لهم نادياً يحفظ هوايتهم ويطورها ويجعلها رسمية، في ظل اتساع الاهتمام وتزايد المشاركات الإقليمية التي باتت تجعل من مزادات "القلاب" حدثاً يتجاوز حدود المحافظة.