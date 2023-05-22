أمر ولائي يمنع الجمعيات الفلاحية العراقية من الاجتماع "غير الاعتيادي".. وثيقة

شفق نيوز/ قررت محكمة عراقية منع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية من عقد الاجتماعات "غير الاعتيادية" لحين النظر بالدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة عن محكمة بداءة الكرادة التابعة لمحكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية، تظهر صدور أمر ولائي مرسل الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بتاريخ الثامن عشر من شهر ايار الجاري بالعدد 2139 /ب/2023 .

وينص بأمر ولائي متخذ بتاريخ السابع عشر من شهر أيار الجاري تقرر فيه المحكمة عدم عقد الاجتماعات الغير اعتيادية للهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لحين حسم الدعوى البدائية وعلى المخالفين لأمر القضاء تحمل كافة التبعات القانونية.

وفي منتصف نيسان الماضي، وجهت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اتهاما مباشرا إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء الجمعيات بـ"الفساد وهدر المال العام وسرقة رواتب الموظفين".

وتؤكد عضو اللجنة التحقيقية في ملف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروع الجمعيات النائبة ابتسام الهلالي، أن الملف "مليء بفساد كبير وتلاعب برواتب الموظفين ودعاوى مخلة بالشرف"، واشارت حينها الى انها ستسلم هذه الملفات الى النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.