أمر نيابي بتكليف رئيس السن بإدارة مجلس الخدمة الاتحادي (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الثلاثاء، أمراً نيابياً يقضي بتولي أكبر أعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي سناً رئاسة المجلس، تنفيذاً لقرار البرلمان القاضي بإلغاء تعيين رئيس المجلس ونائبيه.

وبحسب الأمر النيابي رقم (126)، الصادر عن رئيس مجلس النواب، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، فإنه "إلحاقاً بقرار مجلس النواب رقم (51) لسنة 2026 المتضمن إلغاء تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، تقرر أن يترأس مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكبر الأعضاء سناً، على أن يُنفذ الأمر من تاريخ صدوره".

وكان مجلس النواب قد صوّت، الأحد الماضي، على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني.