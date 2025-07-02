أمر قبض بحق "عداي الغريري".. وثيقة

شفق نيوز – بغداد

صدر أمر قبض قضائي بحق إمام وخطيب جامع عمر المختار في العاصمة بغداد، الشيخ عداي الغريري، بتهمة "الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية".

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن محكمة محكمة استئناف بغداد / الكرخ أصدرت مذكرة القبض وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

ويقضي القرار باحضار "الغريري" مخفورا أمام المحكمة كونه متهما في الشكاوى المقامة ضده في محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام.

وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ قد أصدرت أمس الثلاثاء، مذكرة قبض بحق الشاعر عبد الحسين الحاتمي بتهمة الاعتداء على المعتقدات الدينية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أول أمس الاثنين، أن لجنة المحتوى الهابط التابعة لها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين ( امام مسجد وشاعر) قاما بنشر محتوى مخالفاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطابات طائفية وكراهية.

يشار إلى أن عداي الغريري ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوزع الحلوى على المصلين بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، ما أثار موجة غضب واسعة عند الشيعة في العراق.