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أمر قبضٍ بحق مسؤول عراقي سابق طلب من مدير شركة مبالغ مالية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T09:04:17+0000
أمر قبضٍ بحق مسؤول عراقي سابق طلب من مدير شركة مبالغ مالية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأثنين، صدور أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزيرٍ سابقٍ؛ لإقدامه على ابتزاز ومساومة مُدير إحدى الشركات الأهليَّة، وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه؛ لقاء إرساء مناقصةٍ على شركته.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزير الكهرباء (سابقاً)؛ لإقدامه على ابتزاز ومُساومة مدير إحدى الشركات الأهليَّة.

وتابعت الدائرة أنَّ أمر القبض الصادر عن المحكمة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (ثانياً من القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لإقدامه على طلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على شركة المُشتكي.

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