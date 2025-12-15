أمر عاجل.. التربية العراقية تمنع الفعاليات المدرسية في الساحات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، إيقاف الاصطفاف المدرسي والأنشطة الخارجية نظراً لانخفاض درجات الحرارة وتأثر البلاد بمنخفض جوي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن وزيرها إبراهيم نامس الجبوري وجه بـ"إيقاف مراسيم الاصطفاف الصباحي وجميع الفعاليات والأنشطة التي تُقام في ساحات المدارس".

وأكد الجبوري "أهمية تبليغ الإدارات المدرسية كافة بالالتزام التام في تنفيذ هذا التوجيه، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا"، وفق البيان.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قد توقعت الاثنين، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالآتي: السليمانية 9، دهوك 10، أربيل وصلاح الدين وكركوك 12، نينوى والأنبار 13، ديالى 14، بغداد وواسط والمثنى وميسان 17، النجف وكربلاء وبابل والديوانية وذي قار 18، والبصرة 19".

وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

وأشارت إلى أن "الخميس المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية ويتحول الطقس إلى صحو في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

وبينت أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".