أمر ديواني.. السوداني يعيد تشكيل لجنة إعمار الموصل (وثيقة)

شفق نيوز / أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أمراً ديوانياً، بإعادة تشكيل لجنة إعادة إعمار الموصل مركز محافظة نينوى.

وجاء في الأمر الديواني، الصادر عن مكتب السوداني، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه: "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي لإعمار الموصل، ليتكون من:

1- مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية / رئيساً.

2- محافظ نينوى/ عضواً.

3- وكيل وزارة المالية / عضواً.

4- وكيل وزارة التخطيط / عضواً.

5- رئيس جامعة الموصل / عضواً .

6- المهندس عبد القادر الدخيل / مديراً تنفيذياً ومقرراً.

وكان السوداني، قد أجرى زيارة إلى محافظة نينوى، يوم السبت الماضي، بدأها بسد الموصل، وتجول في مناطق ونواح عدة، والتقى نوابها وحكومتها المحلية، إضافة إلى شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة.