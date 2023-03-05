أمر اعتقال بحق نائب محافظ وإعفاء مسؤول في سلطة الطيران (وثيقتان)

شفق نيوز/ أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، أمر قبض بحق نائب محافظ المثنى بتهمة فساد مالي، فيما قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء مدير في سلطة الطيران المدني.

وبحسب وثيقة صادرة من النزاهة بتاريخ اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن محكمة جنايات المثنى المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى "سامي نعمة".

فيما وجّه مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سلطة الطيران المدني بـ"إعادة النظر بتكليف مدير قسم السلامة الجوية ويكون الاختيار على أسس ومعايير تتسم بالكفاءة والنزاهة"، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.