أمر استقدام قضائي بحق "نجم القصاب" بتهمة تضليل الرأي العام

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة عراقية، يوم الثلاثاء، مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي "نجم القصاب" بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي نجم القصاب، بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة بغرض التشهير والابتزاز الإعلامي.

وأشار المصدر، إلى إحالة القصاب إلى محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصفة متهم مكفول لإجراء محاكمته وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، لارتكابه "جريمة النصب والاحتيال المخلة بالشرف".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت في الشهر الماضي مذكرة استقدام بحق ذات المتهم، بتهمة الكذب والابتزاز الإعلامي.

وفي 12 من آب الجاري، قررت محكمة تحقيق النزاهة إحالة نجم القصاب الذي يدير "مركزاً للحوار" يحمل اسم "المورد" إلى محكمة جنح الرصافة بتهمة النصب والاحتيال.