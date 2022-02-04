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أمريكا والعراق يتربعان على صدارة أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-04T06:07:12+0000
أمريكا والعراق يتربعان على صدارة أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 386.05 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و75684.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 897383 75644352

الهند 498983 41803318

البرازيل 628960 25793112

فرنسا 131588 20147341

المملكة المتحدة 157730 17607832

روسيا 703972 12284564

تركيا 87884 11900702

إيطاليا 147734 11348701

ألمانيا 118365 10494042

إسبانيا 94040 10199716

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

35 - العراق 24455 2233725

44 ‬‬‬‬- الأردن 13271 1280106

48 - المغرب 15464 1138847

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