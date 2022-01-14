أمريكا والعراق أكثر المتضررين عالمياً وعربياً بوباء كورونا

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 316.51 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و867150.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 847664 63268225

الهند 485035 36317927

البرازيل 620419 22718606

المملكة المتحدة 151007 14862138

فرنسا 126305 12934982

روسيا 668221 10723305

تركيا 83945 10155683

إيطاليا 139872 7971068

ألمانيا 114841 7677747

إسبانيا 90383 7592242

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24229 2104940

43 ‬‬‬‬- الأردن 12945 1091691

46 - المغرب 14935 1017560

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.