سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا والعراق أكثر المتضررين عالمياً وعربياً بوباء كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-14T05:06:17+0000
أمريكا والعراق أكثر المتضررين عالمياً وعربياً بوباء كورونا

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 316.51 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و867150.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 847664 63268225

الهند 485035 36317927

البرازيل 620419 22718606

المملكة المتحدة 151007 14862138

فرنسا 126305 12934982

روسيا 668221 10723305

تركيا 83945 10155683

إيطاليا 139872 7971068

ألمانيا 114841 7677747

إسبانيا 90383 7592242

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24229 2104940

43 ‬‬‬‬- الأردن 12945 1091691

46 - المغرب 14935 1017560

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

related

واشنطن تدعم حكومتي العراق وكوردستان بأجهزة لكشف فايروس كورونا

Date: 2020-03-29 11:09:14
واشنطن تدعم حكومتي العراق وكوردستان بأجهزة لكشف فايروس كورونا

امريكا والعراق يتصدران عالمياً وعربياً إحصائيات الجائحة

Date: 2021-12-31 08:38:45
امريكا والعراق يتصدران عالمياً وعربياً إحصائيات الجائحة

أمريكا والعراق يتصدران الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم والمنطقة العربية

Date: 2021-12-16 05:27:06
أمريكا والعراق يتصدران الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم والمنطقة العربية

امريكا والعراق تتصدران مشهد كورونا عالمياً وعربياً

Date: 2021-12-10 05:23:12
امريكا والعراق تتصدران مشهد كورونا عالمياً وعربياً

خلال يوم.. العراق يسجل اكثر من 4 آلاف إصابة و24 وفاة بكورونا

Date: 2021-05-24 13:17:22
خلال يوم.. العراق يسجل اكثر من 4 آلاف إصابة و24 وفاة بكورونا

حقوق الإنسان تحذر من "كارثة" في العراق تبدأ بنصف بغداد

Date: 2020-03-23 14:50:04
حقوق الإنسان تحذر من "كارثة" في العراق تبدأ بنصف بغداد

كورونا العراق.. انخفاض طفيف بالاصابات و65 حالة وفاة

Date: 2021-07-24 13:03:59
كورونا العراق.. انخفاض طفيف بالاصابات و65 حالة وفاة

العراق يعلن 44 وفاة بكورنا وقرابة 8 آلاف اصابة جديدة

Date: 2021-04-12 13:07:30
العراق يعلن 44 وفاة بكورنا وقرابة 8 آلاف اصابة جديدة