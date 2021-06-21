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أمريكا تعلن مساعدات لمتحف التراث السرياني في أربيل

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-21T19:58:39+0000
أمريكا تعلن مساعدات لمتحف التراث السرياني في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين، برنامجا جديدا لتقديم مساعدات مالية عن طريق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لمتحف التراث السرياني من أجل مساعدته لحماية الثقافة التراثية الغنية للمجتمع السرياني.

المساعدات اعلن عنها السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولي اثناء زيارته للمتحف التراثي في أربيل، مبينا ان المساعدات عبارة عن مختبر لجعل المتحف رقميا وتأسيس معرض في المتحف وكذلك المساعدة في مجال حماية المخطوطات العريقة والقطع التراثية والثقافية القديمة، وفق بيان للقنصلية الأمريكية في أربيل.

وقال السفير تولر ان "المجتمع العراقي التعددي ومن بينه المجتمع السرياني يقدم  تاريخا تراثيا ثريا وهي ليست مهمة لشعب هذا البلد فقط بل لجميع المؤمنين بهذا الاقليم في العالم اجمع". 

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع معهد التراث من اجل مساندة الطابع المحلي وقادة المجتمع في العراق واقليم كوردستان، وتقوم بتوثيقها وجعلها رقمية في وقت استهدف داعش التراث المجتمعي مثل المتاحف والمخطوطات والتاريخ الشفاهي والموسيقى".

وأضاف البيان أن "ترقيم الاشياء الباقية يساعد في حماية الثقافة التراثية التعددية العراقية وسيكون له اثر في جهود اكبر للاعمار واعادة احياء مجتمعات المكونات المضطهدة، وكذلك مساعدة الناس في جميع العالم لتقدير تلك القطع التراثية وقصصها وكذلك تعريف مجتمعاتها مع مجتمعاتهم عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للمتحف مباشرة (اونلاين)". 

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة اقليم كوردستان عن طريق مؤسسة مثل المتحف التراث السرياني لمساعدة مجتمع المكونات الدينية والعرقية في العراق، ومنذ عام 2018 قامت الولايات المتحدة الامريكية بصرف 470 مليون دولار في العراق بضمنه اقليم كوردستان لانعاش واحياء والابقاء على المكونات الدينية والعرقية".

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