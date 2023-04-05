أمريكا تعرض على العراق تطوير قطاع الاتصالات

شفق نيوز/ عدّت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رمانوسكي، يوم الأربعاء، مصداقية قطاع الاتصالات في العراق أمراً "بالغ الأهمية".

جاء ذلك خلال لقائها بوزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، في مقر الوزارة.

وذكرت رمانوسكي في تغريدة لها، "التقيت اليوم مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وناقشنا واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق".

وأضافت، "تعتبر مصداقية قطاع الاتصالات أمراً بالغ الأهمية لتنمية اقتصاد عراقي مزدهر وتقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي"، مشيرة الى ان "الشركات الأمريكية مستعدة لمساعدة العراق في بناء المستقبل".

الى ذلك، ذكرت وزارة الاتصالات العراقية في بيان ان "وزيرة الاتصالات هيام الياسري استقبلت في مقر الوزارة السفيرة الامريكية في العراق الينا رمانوسكي وتم بحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية والبريد وآليات تطوير العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بواقع قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات".