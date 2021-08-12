سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا ترسل أكثر من نصف مليون جرعة لقاح إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-12T19:28:41+0000
أمريكا ترسل أكثر من نصف مليون جرعة لقاح إلى العراق

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، إرسال الحكومة الأمريكية أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا، إلى العراق، ستصل بغداد بعد غد السبت.

وأوضح مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، أن "واشنطن تعتزم تزويد العراق بعدد 503100 جرعة من لقاح (فايزر-بيونتك) في إطار برنامج (كوفاكس) العالمي لمشاركة اللقاحات".

وفي الأسبوع الماضي خصصت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا للتبرع بها في إطار المشروع الدولي المذكور.

وعلاوة على مبلغ ملياري دولار تبرعت بها لبرنامج "كوفاكس"، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" لتوزيعها على دول الاتحاد الإفريقي و92 من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

related

الصحة تتابع مع شركة فايزر الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق

Date: 2020-12-03 15:03:26
الصحة تتابع مع شركة فايزر الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق

العراق.. "خطة" أمنية لإيصال لقاح كورونا إلى جميع المحافظات وكوردستان

Date: 2021-04-11 14:24:40
العراق.. "خطة" أمنية لإيصال لقاح كورونا إلى جميع المحافظات وكوردستان

العراق يتسلم شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.. صور

Date: 2021-06-13 17:45:49
العراق يتسلم شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.. صور

العراق يعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

Date: 2021-05-16 10:24:04
العراق يعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف موعد وصول جرعات لقاح كورونا للعراق

Date: 2021-03-10 13:10:32
الصحة العالمية تكشف موعد وصول جرعات لقاح كورونا للعراق

تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

Date: 2020-03-24 22:34:04
تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

كورونا .. اكثر من 3500 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بالعراق

Date: 2020-11-10 12:44:09
كورونا .. اكثر من 3500 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بالعراق

في أربع محافظات.. مصرع طفلين وشاب وإصابة آخر بحوادث دهس وحرق متفرقة

Date: 2021-03-09 10:42:21
في أربع محافظات.. مصرع طفلين وشاب وإصابة آخر بحوادث دهس وحرق متفرقة