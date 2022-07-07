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أمريكا تبدي استعداداً لمساعدة العراق في تجاوز أزمة شح المياه

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-07T13:42:53+0000
أمريكا تبدي استعداداً لمساعدة العراق في تجاوز أزمة شح المياه

شفق نيوز/ أبدت السفيرة الأمريكي ببغداد ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، استعداد بلادها في مساعدة العراق لتجاوز أزمة شح المياه.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بمكتبه في مركز الوزارة.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان اليوم أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع المائي والتطورات الأخيرة في المباحثات مع الدول المتشاطئة مع العراق، وواقع الموارد المائية في العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي يواجهها العراق في ظل تدني الواردات المائية والتغيرات المناخية وانحسار الأمطار والعمل لمواجهة تلك التحديات وتأمين المياه للشرب والزراعة ولكافة القطاعات الاخرى".

ومن جانبها أبدت السفيرة استعداد الولايات المتحدة للتعاون وتبادل الخبرات لتجاوز أزمة شح المياه.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

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