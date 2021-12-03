أمريكا الأولى عالمياً والعراق يتصدر قائمة الدول العربية بأكثر المتضررين من فيروس كورونا

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 263.6 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و485711.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 786746 48755888

الهند 469724 34606541

البرازيل 614964 22105872

المملكة المتحدة 145281 10329074

روسيا 532201 9703107

تركيا 77195 8836629

فرنسا 119227 7725114

إيران 129988 6125596

ألمانيا 102288 6005224

الأرجنتين 116597 5332629

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23859 2082774

42 ‬‬‬‬- الأردن 11661 963655

45 - المغرب 14779 950088

48 - الإمارات 2148 742109

49 ‬- تونس 25381 717908

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.