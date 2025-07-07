مرور نينوى تنشر مفارزها بالطرق السريعة للحد من الحوادث (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية مرور نينوى، يوم الإثنين، عن تكثيف انتشار المفارز المرورية على الطرق السريعة في عموم المحافظة، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفات وتخفيف السرعة المرتفعة التي تسبب الحوادث المميتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطرق السريعة في نينوى باتت تشهد ازدياداً واضحاً في الحوادث، نتيجة قيادة بعض السائقين بسرعة مفرطة"، مبيناً أن "الغاية من نشر مفارز المرور والفلاتر المرورية هو محاسبة المخالفين وتخفيف السرعة، خاصة بين فئة الشباب الذين لا يملكون أحياناً إجازات سوق ولا يعرفون قواعد السير بشكل صحيح".

وأشار إلى أن "المديرية تواجه بعض المعوقات في تنفيذ المهام، لكن الانتشار المروري مستمر، ونحن باشرنا فعلياً بمحاسبة السائقين المخالفين، مع تكثيف الجهد التوعوي لحث المواطنين على الالتزام بالأنظمة المرورية".

وأوضح أن "وجود مفارز المرور لا يهدف فقط إلى المحاسبة، بل إلى رفع وعي السائقين، وتقليل نسبة الحوادث التي أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً للأهالي، خاصة في المناطق ذات الحركة المرورية العالية".