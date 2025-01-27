مرور كركوك تفضّ زحام جسر داقوق وتعثر على مبلغ مالي (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة مرور كركوك، يوم الاثنين، أن حركة السير على الجسر الرئيسي في داقوق الذي يربط المحافظة ببغداد، عادت طبيعية وانسيابية، فيما أشارت إلى العثور على مبلغ مالي داخل حقيبة على الجسر بعد فض زحام أمس.

وقال المتحدث باسم المديرية العقيد عامر نريمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حركة السير باتت طبيعية على جسر داقوق الرئيسي (45 كم جنوب كركوك)، حيث أن قاطع مرور القضاء قام بتسيير دوريات راجلة ومتحركة على طول الجسر لتأمين حركة السير بعد الزحام الحاصل أمس".

وأضاف أن "رجال المرور مستمرين بمتابعة حركة السير على الجسر وتنظيم انتقال السيارات وعند مراقبة الجسر تم العثور على مبلغ مالي يعود لأحد المواطنين حيث وجد على الجسر"، داعياً صاحب الحقيبة إلى مراجعة إعلام مرور كركوك لاستلام المبلغ.

وتابع أن "مرور كركوك قامت بفتح طريق رئيسي كان مغلقاً منذ سنوات حيث تم فتح الشارع الواقع في حي القادسية وتم رفع الكتل الكونكريتية من أمام الشارع وأصبح سالكاً أمام المارة وسوف يحاسب أي شخص يسير عكس السير في هذا الشارع".

وشكا سالكو طريق كركوك - بغداد الدولي، مساء أمس الاثنين، من زحام خانق على جسر رئيسي يربط وسط العراق بشماله بسبب تعطل سيارة وعدم وجود ممر ثانٍ للجسر، ما اضطر أصحاب السيارات إلى سلوك طريق غير معبد.

وقال أحد سالكي الطريق، ويدعى وسام الجابري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مئات السيارات تصطف على طريق كركوك – داقوق الدولي الذي يربط المحافظة ببغداد، بسبب تعطل إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة السير".

وأضاف أن "أصحاب السيارات اضطروا إلى استخدام طرق بديلة أسفل الجسر للتخلص من الزحام"، داعياً إلى "ضرورة إيجاد ممر ثانٍ للجسر إذ لا يمكن الاعتماد على ممر واحد لآلاف السيارات التي تسلك الطريق يومياً".