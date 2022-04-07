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مرور كركوك تطلق تحذيراً لسائقي المركبات بسبب العواصف الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T16:26:48+0000
مرور كركوك تطلق تحذيراً لسائقي المركبات بسبب العواصف الترابية

شفق نيوز/ حذرت مديرية مرور كركوك، يوم الخميس، سائقي المركبات من القيادة أثناء العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، أو السير بسرعة منخفضة والالتزام بتعليمات الأمان في حال الاضطرار للقيادة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على "سائقي المركبات أثناء القيادة في العواصف الترابية، إحكام غلق النوافذ تشغيل المصابيح الأمامية لزيادة وضوح الرؤية بين مركبة وأخرى، والسير بسرعات منخفضة، وعدم تجاوز السرعات المقررة".

وأكدت على "مضاعفة مسافة الأمان بين مركبة وأخرى كي يمكن الوقوف بأمان وقت الخطر، والتركيز أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي، وتجنب اجتياز المركبات أثناء القيادة".

وشددت على "استخدام الإشارات الجانبية في الوقت المناسب أي قبل مسافة كافية، وتجنب السفر قدر الإمكان، والتأكد من سلامة ماسحات الزجاج ووجود مياه كافية لتنظيف الزجاج لتحسين رؤية الطريق".

ودعت المديرية إلى " الابتعاد عن الثقة الزائدة في القيادة لأن الخطأ غير قد يفوق مهارتك".

وفي وقت سابق اليوم، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، المجاورة لمحافظة كركوك، ما تسببت بانخفاض مستوى الرؤية وتعليق الملاحة الجوية في مطارها الدولي.

ومنذ يوم أمس الأربعاء اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها مناطق إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار أربيل الدولي، في وقت سابق اليوم الخميس، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، على أن تُستأنف الرحلات فور تحسن حالة الطقس.

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